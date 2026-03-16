株式会社モンベルは、直営店舗の「モンベル 池袋東武店」を3月19日（木）にリニューアルオープンする。登山やキャンプをはじめとした各種アクティビティに向けたアウトドア用品を豊富にラインアップする店舗で、今回のリニューアルでは売り場面積を拡大する。

場所は池袋駅に直結する東武百貨店 池袋店の5階で、アクセスの良さも特徴。3月18日（水）まではリニューアルに伴う臨時休業となる。

またリニューアルに合わせて、「山歩き講習会＜はじめての山歩き＞」と題した登山初心者向けのイベントも企画。持ち物、服装、安全知識などを店内でレクチャーする。“はじめてでも安心して登れる山の選び方”もテーマに含まれている。

モンベル 池袋東武店

営業時間

10時00分～19時00分



定休日

東武百貨店の休館日に準じる



場所

東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店池袋店5F 9・10番地

山歩き講習会＜はじめての山歩き＞

開催日

2026年3月21日（土）、4月4日（土）、4月18日（土）、6月6日（土）、6月20日（土）



開催時間

10時30分～12時00分



開催場所

モンベル 池袋東武店



参加料金

2,000円



定員

10名（最少催行人数6名）



申し込み方法

イベントページから申し込み



内容

・服装、持ち物、安全知識など“登山の始め方”について

・季節や天候に応じた製品の選び方

・初心者でも登りやすい山について