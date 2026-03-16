「黒髪異常にかわいい」王林、圧巻の美脚が際立つ衣装姿を披露！ 「超絶美人さん」「脚綺麗だな」の声
青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは3月15日、自身のInstagramを更新。美脚と抜群のスタイルが際立つ衣装姿を披露しました。
【写真】王林、美脚が際立つ衣装姿！
この投稿にコメントでは「超絶美人さん」「進撃の巨人足長」「脚綺麗だな」「スタイル抜群だね」「黒髪異常にかわいい」「最近大人びた感が凄くあって王林ちゃん素敵」「超絶最高に可愛い」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】王林、美脚が際立つ衣装姿！
「黒髪異常にかわいい」王林さんは「#おうりんのぬの」とハッシュタグを添えて17枚の写真を投稿。美脚が際立つ超ミニ丈ボトムスに青いカーディガンを羽織ったコーディネートや金髪ヘアの白いミニ丈ワンピース姿、ダメージジーンズのボーイッシュなコーディネートなど、雰囲気ががらりと異なるさまざまな衣装姿を披露しています。
「艶やか」「着物が似合う」2月27日の投稿では、自身がプロデュースした振袖コレクション・王林爛漫の振り袖を着用した姿を披露している王林さん。白や淡いピンク、ダークグリーンなど、華やかな振り袖を着こなしています。コメントでは「艶やか」「着物姿めっちゃ綺麗」「美しすぎます」「着物が似合う」「こうした姿は妖艶で美しいわぁ」と称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)