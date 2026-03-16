2位「霧島」を抑えた1位は？ 好き＆行ってみたい「鹿児島県の道の駅」ランキング！【2026年調査】
日差しが少しずつ春めいてきたこの時期は、旬の食材や地元の特産品を求めてドライブへ出かけたくなります。活気あふれる直売所や、その土地ならではの絶品グルメが楽しめる人気の拠点をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「鹿児島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「地元グルメを食べたい。景色も良さそうなので写真を撮ったりしたい」（30代女性／福岡県）、「地元で採れた新鮮な野菜や果物、特産品が豊富で、霧島連山の景色を眺めながら、食事やお土産選びをゆっくり楽しめるので、家族で訪れてみたいです」（30代女性／和歌山県）、「『道の駅 霧島』は単なる休憩・物産販売だけでなく、霧島山や錦江湾の大パノラマを見渡せる観光公園（霧島神話の里公園）に直結 しており、標高の高い場所からの景色が圧巻」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「桜島の目の前に位置し、活火山の迫力と足湯、桜島大根など鹿児島の魅力が詰まっているから」（30代男性／大阪府）、「活火山桜島の麓にある道の駅で、雄大な自然を間近に見ることができる人気スポットで、特産の桜島大根や小みかん商品など地域ならではのお土産も豊富だからです」（60代女性／愛知県）、「桜島を間近に望める絶好のロケーションにあり、火山の迫力を感じながら特産のさつま揚げなどを味わいたいと思ったから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「鹿児島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：霧島（霧島市）／44票標高約670メートルに位置する「道の駅 霧島（神話の里公園）」が2位。錦江湾や桜島を一望できる絶景スポットとして知られ、四季折々の草花が楽しめます。霧島神宮からも近く、観光の途中に立ち寄るのに最適。黒豚料理などの地元グルメや、子どもたちが楽しめるスーパースライダーなどの遊具も充実しており、家族連れにも大人気です。
回答者からは「地元グルメを食べたい。景色も良さそうなので写真を撮ったりしたい」（30代女性／福岡県）、「地元で採れた新鮮な野菜や果物、特産品が豊富で、霧島連山の景色を眺めながら、食事やお土産選びをゆっくり楽しめるので、家族で訪れてみたいです」（30代女性／和歌山県）、「『道の駅 霧島』は単なる休憩・物産販売だけでなく、霧島山や錦江湾の大パノラマを見渡せる観光公園（霧島神話の里公園）に直結 しており、標高の高い場所からの景色が圧巻」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
1位：桜島（鹿児島市）／53票1位は、鹿児島のシンボルを冠した「道の駅 桜島（火の島めぐみ館）」です。桜島港からほど近く、活火山のエネルギーを間近に感じられるロケーションが最大の特徴。世界最小のみかん「桜島小みかん」や、世界最大級の「桜島大根」などの特産品が並び、ここならではの体験ができる道の駅です。
回答者からは「桜島の目の前に位置し、活火山の迫力と足湯、桜島大根など鹿児島の魅力が詰まっているから」（30代男性／大阪府）、「活火山桜島の麓にある道の駅で、雄大な自然を間近に見ることができる人気スポットで、特産の桜島大根や小みかん商品など地域ならではのお土産も豊富だからです」（60代女性／愛知県）、「桜島を間近に望める絶好のロケーションにあり、火山の迫力を感じながら特産のさつま揚げなどを味わいたいと思ったから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)