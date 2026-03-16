「お箸を正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本だが、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中から「正しい姿勢で座ろう」という項目を取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「姿勢が悪い」となぜダメなのかに気づく

「あっ、また姿勢が悪くなってるよ……！」

私が小学1年生のとき、担任の先生からよく注意されていたことだ。

子どものころの私は、座っていると机の上の紙と目が近づき過ぎてしまい、すぐに猫背になってしまっていた。

ひどいときは腕の上に頭を置いて、机の上で寝ているように見える姿勢で授業を受けていた。

そんな私をみて、先生がこう言った。

「そんな姿勢で授業を受けていると、先生のお話しを聞きたくないのかなって思っちゃうよ」

そのとき初めて、姿勢の悪さは見た目の問題だけではなく、相手に“どう見えるか”にも関わるのだと気づいた。

どれだけ本人にその気がなくても、姿勢が崩れているだけで、「話を聞く気がない」「だらしない」と受け取られてしまうことがある。

実はこの差は、大人になってからさらに大きくなる。社会に出ると、人は驚くほど「姿勢」で判断される。

背中が丸まっている人は、自信がなさそうに見える。

逆に、背筋が伸びている人は、それだけで堂々として見える。

姿勢が悪いと、健康面にも影響する

そして姿勢は、健康面にも影響することがある。

癖というのはなかなか抜けないもので、人に見られていないところでは、腕の上に頭を乗せる姿勢が中学生のころまで続いてしまった。

実はこの癖は健康面にも影響したかもしれない。中学生以降、一気に視力が低下したのだ。

私は左腕に頭をのせて勉強することが多く、左目はほぼ使わずに右目だけで教科書を見る状態になっていた。そのせいか、中学生以降、右目の視力が大きく落ちた。

今では右目はコンタクトが欠かせず、左目との見え方に差がある、いわゆる「ガチャ目」の状態になっている。

もちろん視力低下にはさまざまな要因がある。

それでも、日々の姿勢の積み重ねが体に影響することは、もっと意識してよかったと感じている。

正しい姿勢で座ろう

小学校入学前後に知っておきたい93のルールが幅広く紹介されている本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「ただしい しせいで すわろう」という項目がある。

・いすの うしろに せなかを ぴったり つけよう。

・あしの うらは ゆかに つけよう。

・おなかは つくえから すこし はなそう。

・あしを くんだり ぶらぶら ゆらしたり しない。

『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.141より引用

「姿勢が良い」だけで、相手からの印象はぐっと良くなる。

さらに、体への負担も減らしやすい。

ほんの小さな習慣に見えるかもしれない。

だが「姿勢」は、子どもの将来の印象や健康を左右する、意外と大きな差になる習慣なのかもしれない。