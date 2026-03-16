南海キャンディーズの山里亮太さん（48）が、映画『ARCO／アルコ』吹替版キャストの囲み取材に、黒川想矢さん（16）、堀越麗禾さん（14）とともに登場。やり直したい過去の大失敗を明かしました。

映画『ARCO／アルコ』（2026年4月24日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開 配給：AMGエンタテインメント ハーク）は、時を超え虹を通じて空から降ってきた10歳の少年アルコと、気候変動により荒廃した世界で生きる少女イリスの冒険を描いたアニメーション作品です。

■小説の執筆を断念「比べられるなっていう」

映画のテーマにちなみ“冒険したいこと”を聞かれた山里さんは「それはね、あったんですけどね。今ちょっとその冒険がね、心折れて断念してることが1個あるんですよ。実はね、ちょっと昨今の芸人さんがよくやってる小説みたいなことに、手を出してたんですよ」と、小説の執筆を断念したことを告白。

最近出版されたオードリー・若林正恭さん（47）の小説『青天』を読んで感動したことが原因だったそうで「この本が出た以上、今芸人で小説出すと、（若林さんと）比べられるなっていう。で、今ペンを置いてるんです。でも、その冒険を再開しようか悩んでます」と打ち明けました。

小説は完成に近づいていたそうで「結構書いたの。7割くらい」と山里さんが明かすと、報道陣から「そんなに書いたの」「もったいない」というリアクションが。すると、山里さんは悔しそうに「いや〜、『青天』が面白い！ 『青天』の方が面白い」と、若林さんの小説を絶賛しました。

執筆を再開するまでは、まだ時間がかかるそうで「ライバルが少ないところにいかなきゃだめじゃない。俺そういう人生だから。男女コンビが少ないなと思って男女コンビ組んだりとか。ミスター隙間産業だから。今はだめ、大作が出てる。もうちょっと寝かせてから」と明かしました。

■過去の大失敗を告白「歴史変わったかもしれない」

また、ストーリーにちなんで“過去か未来かどちらにいきたいか”と聞かれた山里さんは「過去だね」と即答。理由について「日本アカデミー賞授賞式っていうのがあって、インタビュアーをやりましてね。歴史に残るスベり方をしまして。ちょっとね、あのときに戻ってですね、ちゃんと俺の体をつかんで“行くな”って。“えらいことになるぞ”っていうね」と、大きな仕事で大失敗したことを告白。

さらに「それこそ本当に2時間スベり続けて。元々はね、本当は今までアナウンサーさんが行ってたところをね、芸人さんに変えて、アカデミー賞をね、エンタメ度を高めてこうって、その第一（弾）を“山里さん、これからよろしくお願いしますね”って起用されたんです。（スベった結果）その翌年からアナウンサー2人に変わったんです。安定を求めちゃって。それだからね、歴史変わったかもしれない」と苦笑いを浮かべました。