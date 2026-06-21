プレミアリーグのトッテナムがFWの獲得を目指している。今夏の移籍市場でスタートダッシュを切ることに成功したトッテナム。すでにアンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケと3人の実力者を獲得しており、一部報道によると、ニューカッスルのサンドロ・トナーリもターゲットとなっているようだ。そんなトッテナムはDF、MFに続きFWの獲得にも関心を示しており、イタリア人ジャーナリストのニコロ・