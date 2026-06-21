サンワサプライ株式会社は、横から軽く手を添える形状で手首への負担を軽減し、小さな手にもぴったりフィットする、有線タイプの静音エルゴノミクスマウス「MA-EYBS522BK」を6月下旬に発売予定。本製品は、自然な角度で握ることで長時間の使用でも疲れにくいエルゴノミクス形状のマウス。全てのボタンに静音スイッチを採用し、オフィスや図書館、深夜の自宅などでもクリック音を気にせず快適に使用できる。日本最大規模のスタート