ディオールのZOZOCOSMEオープン5周年を記念して、日本初登場となる展開店舗数量限定色や、特別なノベルティ付きセットが2026年6月25日（木）より数量限定で発売されます。アイシャドウやチーク、リップアイテムに加え、ディオールらしい上品なヘアクリップ付きセットも登場。特別感あふれるアニバーサリーイベントの魅力をたっぷりご紹介します♡ 日本初登場の限定カラーコスメ