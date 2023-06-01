W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合会場では意外な応援風景が広がり、日本ファンからは驚きの声が広がった。5万人超の観客で埋まったスタジアム。ピッチで躍動した森保ジャパンの選手たちを後押ししたのは、日本人だけではなかった。客席にはメキシコのユニホームを着た地元ファン