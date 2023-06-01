アメリカとイランは21日、戦闘終結に向けた覚書への署名後、初めての協議を、仲介国を交え、スイスで開催しました。戦闘終結に向けた覚書への署名後、最終合意を目指す初めての協議は、スイスで21日に行われました。アメリカはバンス副大統領、イランはアラグチ外相らが出席し、仲介国のパキスタンとカタールも参加しました。アメリカ・バンス副大統領 「私たちがここで成し遂げようとしているのは極めて単純なことだ。外交を通じ