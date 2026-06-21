[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]今大会初スタメンで勝利に貢献した。日本代表のキャプテンDF板倉滉(アヤックス)は「非常に高い緊張感と、もちろん不安もあった。自分にとってこのワールドカップでは初スタメンだったので、なんとしても結果を出さないとというのもあった」と振り返った。3バックの中央で守備を統率しただけなく、攻撃でチャンスも作った。前半31分には相手のフィードを奪い、そのまま前進。