肉好きにはたまらない夏限定メニューがバーガーキング®から登場！2026年6月19日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティと牛バラステーキを組み合わせた『BBQステーキワッパー®』シリーズが発売されます。新開発の「特製BBQスパイスソース」が食欲を刺激し、暑い季節にぴったりのボリューム満点な味わいを実現。豪快な肉のおいしさを存分に楽しめる注目の
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