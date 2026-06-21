肉好きにはたまらない夏限定メニューがバーガーキング®から登場！2026年6月19日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティと牛バラステーキを組み合わせた『BBQステーキワッパー®』シリーズが発売されます。新開発の「特製BBQスパイスソース」が食欲を刺激し、暑い季節にぴったりのボリューム満点な味わいを実現。豪快な肉のおいしさを存分に楽しめる注目の