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イブラ氏 母国の試合で良い試合

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • イブラヒモビッチ氏が、W杯で完敗した母国の戦いぶりに持論を展開した
  • 「私は彼らが良い試合をしたと思う」と、海外メディアからの批判を一蹴
  • 「同じ過ちを繰り返さないようにするべきだ」とアドバイスを送った
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