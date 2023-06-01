◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）8大会連続出場の日本は20日（日本時間21日）、W杯1000試合目となった1次リーグ第2戦でチュニジアに4―0で完勝した。MF鎌田大地（29）が前半4分に左足で日本のW杯最速となる先制弾。オランダ戦に続く2戦連発で、日本のW杯1試合最多得点を呼び込んだ。過去1勝3分け3敗と鬼門だった第2戦を突破し、1勝1分けでF組3位以上が確定。決勝トーナ