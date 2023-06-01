サウジアラビア代表は現地６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ（H組）第２節でスペイン代表とアトランタ・スタジアムで対戦し、０−４で敗戦。大会初勝利を目ざした一戦だったが、世界屈指の強豪を相手に力の差を見せつけられる結果となった。FIFAランキング２位のスペインに対し、同61位のサウジアラビアは立ち上がりから劣勢を強いられる。10分、18歳のラミネ・ヤマルのゴールで先制されると、21分に追加点を