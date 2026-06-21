テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』（ブリーチ）の最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が、7月25日より午後11時にテレ東系列ほかにて放送されることが発表された。あわせて、メインビジュアルと第41話先行カット・あらすじ、本作のOPテーマとEDテーマ情報が公開。アーティストコメントに加えて、原作者・久保帯人氏からもコメントが到着した。【画像】ここまで見せるの!?公開された『BLEACH』最終クール場面カットビジュ