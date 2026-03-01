ラ・リーガ 25/26の第28節 ベティスとセルタの試合が、3月16日02:30にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アイトール・ルイバル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはウーゴ・アルバレス（MF）、フェラン・ジュルガ（FW）、パブロ・ドゥラン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。セルタのオスカル・ミンゲサ（DF）のアシストからフェラン・ジュルガ（FW）がゴールを決めてセルタが先制。

ここで前半が終了。0-1とセルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分ベティスが同点に追いつく。アイトール・ルイバル（FW）のアシストからエクトル・ベジェリン（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ベティスは61分にクチョ・エルナンデス（FW）、90+2分にアントニ（FW）に、またセルタは62分にマルコス・アロンソ（DF）、81分にオスカル・ミンゲサ（DF）、90+3分にイライクス・モリバ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 04:40:26 更新