◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)＜12回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

ボクシング元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がWBA世界バンタム級挑戦者決定戦を生解説。元世界5階級制覇王者に8回TKO勝ちした増田陸（28＝帝拳）の課題を指摘した。

終盤防戦一方になったノニト・ドネア（43＝フィリピン）を仕留めきれなかった戦い方が気になった。

明らかにスタミナが切れていたドネアに対し、竹原氏は「強引でもあそこまでいったら倒してあげないと」と指摘した。

渡嘉敷氏は「ドネアが頑張ったんだよ」と好意的に見たが、結果的にはドネア陣営のタオル投入によるストップ。

竹原氏は「勝ちに徹した戦い方か…。（増田の）左はいいんだけど、返しのパンチがほしいね。そう考えると山中慎ちゃん（慎介）は凄かったね」と、“元祖・神の左”でWBC世界バンタム級王座を12度防衛した名王者の鋭いコンビネーションと比較した。

43歳のドネアは前戦の堤聖也との激闘から3カ月しか空いていない。

竹原氏は「ドネアの衰えが目立った」と54戦目で11敗目を喫したレジェンドの現状を評した。