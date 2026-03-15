『笑点』60周年記念特別展開催へ 「秘蔵の小道具」展示＆貴重映像も
日本テレビ系演芸番組『笑点』の展覧会『笑点60周年特別展』が、5月8日から19日まで東京・京王百貨店 新宿店７階 大催場で開催されることが15日、発表された。
【写真】『笑点』アシスタント林家木久彦が卒業…集合ショット
今回の特別展は、まさに“笑点のタイムカプセル”となる。会場に一歩足を踏み入れると、そこには座布団の上に刻まれた60年間のドラマが広がっている。
巨大年表で振り返る「笑点ヒストリー」では、懐かしのあのメンバーの勇姿から語り継がれる名シーンまでが網羅され、自身の思い出とも鮮やかに重なる。また、普段はテレビ画面越しにしか見ることのできない「秘蔵の小道具」の数々も、本物の重みを感じられる距離で特別に展示される。
さらに「シアターコーナー」では、歴代メンバーによる爆笑回答や名場面を厳選した貴重映像を上映。笑いあり、感動ありの濃密なひとときを届ける。これまでの歩みと、これからへと続く物語が詰まった特別な空間となる。
【写真】『笑点』アシスタント林家木久彦が卒業…集合ショット
今回の特別展は、まさに“笑点のタイムカプセル”となる。会場に一歩足を踏み入れると、そこには座布団の上に刻まれた60年間のドラマが広がっている。
巨大年表で振り返る「笑点ヒストリー」では、懐かしのあのメンバーの勇姿から語り継がれる名シーンまでが網羅され、自身の思い出とも鮮やかに重なる。また、普段はテレビ画面越しにしか見ることのできない「秘蔵の小道具」の数々も、本物の重みを感じられる距離で特別に展示される。
さらに「シアターコーナー」では、歴代メンバーによる爆笑回答や名場面を厳選した貴重映像を上映。笑いあり、感動ありの濃密なひとときを届ける。これまでの歩みと、これからへと続く物語が詰まった特別な空間となる。