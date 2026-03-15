「スタッフがプロデュース！」【niko and ...】40・50代の春に大活躍♡「優秀トップス」

【niko and ...（ニコアンド）】人気スタッフによる商品企画プロジェクト「Make Stuff（メイクスタッフ）」'26 Springの新作から、ミドル世代におすすめの「優秀トップス」をご紹介します。マリンテイストで爽やかな印象を与え、ピッチや配色、デザインにこだわったボーダートップスは、着るだけでおしゃれ見えを狙えます。1枚でもレイヤードも楽しめるため、春コーデに大活躍しそうです。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考にして。

お気に入りが見つかるかも！ スタッフの個性が光るボーダーT

【niko and ...】「ニーロクしましまT」\5,000（税込）

「メイクスタッフ26メンバー全員プロデュースのしましまT」（公式オンラインストアより）は、ボーダーの幅や色づかいにこだわった、メンバーの個性が詰まったアイテムです。ピンクボーダーやブルーボーダーなど、全5色展開。カラーによってデザインや位置が異なるワンポイント刺繍も、コーデにいいアクセントを与えます。ゆるっと着られるシルエットやサイドスリットがこなれ感アップもサポート。