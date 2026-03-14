チームメートから胴上げされる三嶋一樹さん＝横浜（花輪 久写す）

ベイスターズ一筋１３年を貫いた三嶋一輝さんが１４日、横浜スタジアムで最後の勇姿を見せた。

ソフトバンクとのオープン戦後の引退セレモニーで約３万１千人の大観衆が見守る中、リリーフカーで登場した三嶋さんは「野球を通し、いろいろな人に愛されていることを実感でき、本当に幸せでした」とあいさつした。その後、マウンドに立ち、打席には同期入団の宮崎。同学年の戸柱が構えるミットをめがけ、渾身（こんしん）の１球を投げ込んだ。

２０１３年に入団し、先発から救援、守護神として投手陣を支えた。１９年には自己最多の７１試合に登板し、リーグ２位の立役者となった。２２年に国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」の診断を受け、リハビリを乗り越え、翌２３年に復帰。真摯（しんし）に励む姿はチームの精神的支柱であり続けた。

今後は「僕から野球はもう取れないもの。勉強することはたくさんある」と、試合の解説や、独立リーグの指導者を務め探求し続ける。「いつか、またユニホームを着てくださいと呼ばれても恥ずかしくない人間になりたい」。新たな門出を迎えた右腕を、鳴り響く「三嶋コール」と万感の拍手で送り出した。