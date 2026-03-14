東京都知事の小池百合子が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。会場はどよめきが起こった。

【画像】豪華なファッション！小池百合子都知事（全身姿も）

ステージに登場すると小池都知事は「パワーがすごいですね！」と会場に集まった観客のエネルギーに驚く。それから東京都が実施する「とうきょう若者ヘルスサポート（わかさぽ）」についてアピール。この日の『TGC 2026』にはわかさぽの広報ブースが出展されていた。

小池都知事は「女性活躍の輪〜Women in Action〜」（WA）を旗印に、若者支援、結婚・子育て支援など多様なライフステージに寄り添う施策を通じて、女性も男性も一人一人が自分らしく輝くことができる社会の実現に取り組んでいる。

同イベントには2017年以来、約9年ぶりの登場となったが、最後に「今日はガールズコレクションですが、人口の約半分は女性です。女性のパワーをもっともっと活かしていくことで東京都は元気になると思います。その力をもっと引き出せるように私も頑張っていきたいと思います」と宣言。「皆で頑張りましょう！」と元気よく若者に呼びかけ、「これからの長い人生いろいろあると思いますが自分自身の希望を叶える。そしてみなさんの『叶えたい』を支えていきたいと思います」と力強く語った。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行う。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

