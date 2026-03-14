そのメイク実はNGです！40代の正解引き算メイクのやり方

こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「引き算メイクをするとなんだかパッとしない…」とお悩みではありませんか？引きどころを間違えると残念な印象になってしまう可能性があります。今回は、40代の正解引き算メイクをご紹介します。

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引きどころが違うかも？気をつけたいNGポイント

まずは、残念な印象になりやすい引き算メイクを見てみましょう。ポイントは下記の3つです。

NG1：目元を主役にするために濃い色で囲んで強調する

NG2：目元を引き立てるために口元は淡いグロスだけで仕上げる

NG3：血色感アップと肝斑カバーのためにチークはしっかり塗る

目元を主役にして、口元を引くという発想のメイクです。しかし、淡いグロスでは年齢による唇のくすみが隠しきれず、年齢が感じられる状態になってしまいました。

さらに、顔色の悪さと肝斑の目立ちをカバーするためにチークを濃く入れすぎた結果、アイメイクと衝突してチグハグな印象になっています。

引き算メイクは、単にどこかを濃くしたら別の箇所を薄くすればいいというわけではありません。全体のバランスを見ながら、お悩みをカバーしつつ上手に引き算を行いましょう。

正解1：目元は色を引き算、ソフトな陰影とコントラストで目力アップ

目元を主役にするといっても、ただ濃い色で囲んで主張する方法では悪目立ちしてしまいます。色は引き算し、ナチュラルな血色アイシャドウを使ってソフトな陰影をつくることで目元を引き立てましょう。

ポイントは、ピンクを上下まぶたに広めに使用し、血色で目の縦幅を拡張して見せること。柔らかなカラーでソフトな陰影をつくると、ナチュラルな印象をキープしつつ目力を高められます。

締め色のブラウンは目尻側を中心に使い、まぶた中央はラメを使って明るく仕上げることで、光と影のコントラストがついて目元の立体感がアップします。

使用したアイシャドウは、KiSS「ズームアイポーション」02 メープルフロー（税込1,760円）。温かみのあるカラーで、おだやかな印象に仕立てます。

血色・締め色・ラメがバランスよく配置されているうえ、左上のコントロールカラーがくすみを飛ばして色持ちアップまで叶えてくれるアイテムです。

正解2：リップは透け感の少ないものをチョイス

ツヤは若々しい印象を与えるものの、グロス単体での使用だと唇のくすみが隠せないことも。大人のリップ選びでは、ツヤの前に元の唇の色を隠せるかどうかを重視することをおすすめします。

唇の元の色を隠せるカラーなら、ナチュラルカラーのリップでも顔が寂しい印象になりにくく、大人も取り入れやすいでしょう。

選ぶときのポイントは、手に塗ってみて透明度やカバー力を確認すること。筆者は手元のほくろがある部分に塗り、どの程度隠れるかを確認しています。

とくにおすすめなのが、ツヤ感のあるスティックタイプ。手早く塗れて単体使いでも理想の色ツヤを与えられるので、さまざまな場面で活躍します。

使用したのは、KiSS「リップアロー グロウ」03 白桃ウーロン（税込1,980円）。唇の立体感を強調するツヤを与えられるリップなので、ボリュームダウンが気になる唇もむっちりとした印象に。超極細の形状だから口角もスムーズに塗りやすく、リップライナーいらずの美しい仕上がりを叶えます。

こちらのカラーは血色感のあるピンクベージュで、オールラウンドに活躍します。

正解3：チークは淡く、コンシーラー機能のあるアイテムが活躍

近年のメイクでは、チークの存在感は控えめな傾向に。しかし、40代にとってチークは大切な血色アイテムです。淡めのカラーを広めに塗り、ほんのりとした血色感を与えましょう。

シミや肝斑のお悩みがある方は、コンシーラー機能のあるアイテムを使うとチークでごまかす必要がなくなります。ベースメイクを厚塗りにする必要もなくなるうえ、血色感もカバー力もアップするので上手に活用しましょう。

おすすめは、BRILLIAGE「カモフラージュ コンシーラーチーク」01 ピンクベージュ(税込4,400円)。コンシーラーとクリームチークが融合したアイテムで、シミを隠しながら血色感とツヤをプラスできます。

肌にのせるとサラッとした質感に変わるため、ベースメイクがヨレないのも魅力です。

今回ご紹介したのは、ナチュラルでありながらお悩みをカバーし、目元の存在感もきちんと出せる上品な大人の引き算メイクです。

誰でも取り入れやすいメイクなので、ぜひ試してみてくださいね。