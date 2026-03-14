WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）とドミニカ共和国（D組1位）が対戦。ドミニカ共和国のフアン・ソト外野手が見せた“神走塁”に球場がどよめいた。

3-0で迎えた3回無死一塁。ドミニカの4番ゲレーロJr.がセンターへ二塁打を放った。この間に一塁走者ソトが激走。一挙ホームをついた。返球を受けた捕手がタッチに向かい、タイミングはアウトだったが判定はセーフに。韓国がチャレンジしたが、判定はそのままだった。

スロー映像では、本塁へ頭から飛び込んだソトが、タッチされそうになった左手側を巧みに動かし、回避。右手で先にホームに触れていた。球場はどよめきに包まれ、その後もマチャドのタイムリーが飛び出すなどドミニカが5-0とリードを広げている。

ソトはメッツと15年総額7億6500万ドル（約1170億円＝当時）を結んでいるスーパースター。ドミニカにはほかにもタティスJr.らが揃い、WBC屈指の強力打線となっている。



（THE ANSWER編集部）