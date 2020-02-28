◆オープン戦 ヤクルト１１―０オリックス（１３日・神宮）

池山ヤクルトが今季初となる本拠地試合で投打に猛牛軍団を圧倒。打っては１２安打１１得点、投げては５投手がゼロ封リレーで大勝し、燕党に笑顔をもたらした。

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この日と１４日のヤクルト・オリックス戦は午後３時試合開始。オープン戦といえば午後１時開始のデーゲームか午後６時開始のナイターが通例だが、なぜ午後３時になったのか。

提案したのは松元ヘッドコーチだった。その理由について、こう明かした。

「自分から球団にお願いして。若い選手が多いんで。いつもナイター練習は１日しかなくて。ピッチャーの球を見たりとか、フライとか。いい練習ができたんじゃないかなっていう。若い選手、不安になるんですよね。僕もそういう経験があるんですけど、ナイター練習の１日だけじゃ物足りないんじゃないかなって思って、お願いしました」

試合の後半には夕暮れとなり、終盤には日没になった。試合後は若手を対象にコーチ陣からノックが放たれ、神宮のナイターを存分に体感した。準備こそ、勝敗を決めるカギ。池山ヤクルトはぬかりなく、勝つための練習を積み重ねていく。