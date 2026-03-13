高体連屈指のSBも横浜FMでは苦境に…大津高出身ルーキー村上慶、J選抜活動で取り戻したマインド「自分のプレーに目を向けてできた」

高体連屈指のSBも横浜FMでは苦境に…大津高出身ルーキー村上慶、J選抜活動で取り戻したマインド「自分のプレーに目を向けてできた」