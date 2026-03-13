【土岡 章】台湾マフィアの幹部が暴露「ゾンビタバコは日本で凄く売れる」…アジアの麻薬ビジネスが国内で急拡大した「平和ボケすぎる事情」

1月某日、関東近郊の待ち合わせ場所に現れた大柄の2人。予想とは裏腹にその表情はにこやかだ。

「日本には仕事で来た」

記者の問いかけに１人は笑顔で答える。どんな仕事をするのか。続けて尋ねたが笑ったまま、言葉は発しない。すでに前日に仕事は終わらせ、今日は観光をかねた休日だという。

「今日は何をするんですか」

そう聞くと男らは「日本の銭湯に行く。ずっと行ってみたかった」と笑みを浮かべる。一見すると、どこにでもいる外国人観光客だが、2人にはそれとは大きな違いが存在する。

彼らは台湾黒社会（マフィア）で最大派閥と言われる「竹聯幇（チクレンホウ）」のメンバーで、両氏はその現役幹部なのだ――。

球界にまで広がった「ゾンビタバコ」

現在、日本国内で脅威として広がっている危険ドラッグといえば、通称「ゾンビタバコ」だ。社会部記者がこう解説する。

「ゾンビタバコの主原料はエトミデートという医療用麻酔。この成分をリキッド状にして電子タバコで吸引するのが主な使い方です。使用すると多幸感に包まれる一方、手足がしびれ、混濁状態へと陥る。ゾンビタバコの名前は使用時の様子に由来しています。日本では2024年頃に沖縄で出回るようになり、10代から20代を中心に流行するようになりました」

その汚染は若者だけでなく、球界にまで広がっていった。今年1月27日、広島県警は広島カープの羽月隆太郎被告（25歳）を医薬品医療機器法違反で逮捕。羽月被告はエトミデートを使用した疑いで、同年2月17日に起訴された。

日本で急拡大するゾンビ汚染。その背後にいるとされるのが、台湾マフィアの「竹聯幇（チクレンホウ）」だ。

取材で現役幹部が語った「言葉」

警視庁関係者が、こう語る。

「台湾では犯罪組織を『黒社会』と呼び、なかでも最大規模を誇っているのが『竹聯幇』だ。最盛期には８万人の構成員を数え、1980年代に山口組と台湾国内に共同事務所を設立するなど日本のヤクザとも深い繋がりを持っている。黒社会は日本のヤクザ同様あらゆるシノギを行うが、なかでも麻薬ビジネスは大きな柱に位置付けられている。ゾンビタバコもその一つだ」

別の竹聯幇の組員は「日本はゾンビタバコ流通のターゲットになっている」と前置きしたうえで、こう明かしている。

「うちはゾンビタバコの製造から販売までやっている。『竹聯幇』は台湾国内だけでなく、中国本土にも構成員がおり、連絡を取り合っている。日本はまだ警戒心が薄く、売りやすい」

冒頭の2人もそんな組織に属する現役の幹部だ。今回、匿名の条件で取材に応じた。そこで明かされたのは台湾マフィアの生々しい現状だった。

つづく後編記事『【独占取材】「中国はイカれてるよ…」台湾最凶マフィア「竹聯幇」幹部が語る、「ヤクザへの憧憬」と「拠点に置きたい国家」とは』では「竹聯幇」現役幹部が語った黒社会のリアル、そして有事を巡り、攻防戦を続ける中国について台湾マフィアの本音をお伝えする。

