2026年3月9日、お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が自身のYouTubeチャンネルを更新。長女の梶原叶渚の部屋を紹介した。

梶原は2025年11月、新居を公開しており、子どもたちの自室もそれぞれ紹介した。今回はそのなかでもモデルとして活躍している長女・叶渚の部屋を見ていくことに。

部屋は全体的に白で統一されており、女の子らしさに溢れた内装となっている。部屋には次女のせんちゃんも遊びにきていたようで、姉の友達は「みんな可愛くて優しい」とコメントした。部屋にはベッドとドレッサーがあり、かなり綺麗に整頓されている。梶原はドレッサーの上に並んでいるコスメを見て「綺麗だなー」と圧倒されたようだ。

ドレッサーの上のコスメは、プレゼントでもらったものや用途別にわけて飾ってるようだ。引き出しにも大量のコスメが収納されており、こちらも綺麗にまとめている。梶原も「これはテンション上がるわ」「もうお店やんか」とボリュームと収納力を絶賛した。

今回の動画に視聴者からは「超立派」「憧れすぎた」「ビジュよすぎ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）