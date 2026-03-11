【３ヶ月で−２kg】エスカレーターをやめただけ。体型が変わり始めた簡単ダイエット習慣
「運動は苦手。でも体の重さはどうにかしたい」と感じていたSさん（42歳・販売職）。仕事柄よく歩くものの、体型の変化や下半身の重だるさが気になっていたといいます。そこで始めたのが、“できるだけ階段を使う”というシンプルな習慣。特別な運動ではありませんが、続けていくうちに体の感覚が少しずつ変わっていったそうです。
エスカレーターをやめるだけでも活動量は増える
Sさんが意識したのは、駅や商業施設でエスカレーターを使わないこと。通勤や買い物など、普段の移動の中で階段を選ぶだけでも、下半身の筋肉は自然と使われます。特別に運動時間を作る必要がないため、忙しい日でも続けやすかったといいます。
階段を上る動きは、太ももやお尻など大きな筋肉を使うため、日常の活動量の底上げにもなるのが魅力。小さな積み重ねでも、毎日続けることで体の使い方も変わっていきます。
下半身を習慣的に動かすと、体の軽さを感じやすくなる
階段を意識する生活を続けて２〜３週間ほどして、Sさんがまず感じたのが脚の重だるさの変化だったそう。特に夕方になると感じていたむくみや疲れが以前より軽くなり、体の巡りが良くなったような感覚があったと振り返ります。
その頃から、パンツのシルエットが少しすっきりしてきたことにも気づき、変化を実感できたことで習慣が定着。結果的に３ヶ月で−２kgという数字にもつながりました。
日常の動きを変えるだけでも体は反応する
ダイエットというと本格的に運動を始めなければいけないと思いがちですが、生活の中の動きを少し変えるだけでも体はきちんと反応します。エスカレーターを階段に変える。そんな小さな習慣でも、続けていくことで活動量は自然と増えていくもの。忙しい大人世代こそ、まずは日常の移動を見直すことから始めてみるのも１つの方法ですよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
