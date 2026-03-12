春は花粉症に悩む人にはつらいシーズン。対面診療とオンライン診療を展開する「クリニックフォアグループ」は、花粉症の男女３０９人を対象に「花粉症対策の経済負担に関する調査」を実施し、その結果を公表した（１月１９日〜２３日、インターネット調査）。

花粉症シーズンの対策費用は、医療費・お薬代が６７５０円、ティッシュ代が４７９０円、マスク代が２４７５円、その他対策費５４００円（いずれも平均）で、合計１人あたり平均約１万９４１５円となった。

くしゃみなどの症状によるティッシュの消費量は、１週間の１人あたりの消費量平均がポケットティッシュ４個（１８２０円分）、箱ティッシュが２。３箱（２９７０円分）に。また、ティッシュ・マスク・医療費・お薬以外で費用がかかっている花粉症対策については、最多が「空気清浄機（４０％）」で、次いで「のどスプレー（２７％）」、「加湿器（２６％）」、「空気清浄機のフィルター交換（２２％）」と続き、「室内環境の改善や症状緩和を目的とした対策に費用をかける人が多い傾向が見られました」と同グループ。

同グループは医師の意見として「花粉症は、鼻水や目のかゆみといった症状に加え、集中力の低下や睡眠の質の悪化を招く疾患です。今回の調査では、９４％が仕事の『パフォーマンス低下』を実感している実態が明らかになっているほか、１シーズンあたり約１．９万円もの経済的負担が生じていることも判明しました。花粉症は多くの人にとって毎年繰り返し発症するものであり、日常生活における対策費や医療費・お薬代を含めると、経済的負担は決して小さくないことが示唆されています。症状を我慢して過ごすことで、結果として市販薬の追加購入や症状の悪化による受診頻度の増加を招くケースも見受けられます。経済的な負担を抑え、QOL（生活の質）を維持する観点からも、症状が軽いうちから早期に適切な治療を開始することが重要です。また、花粉症は働く世代の生産性にも直結する課題です。企業による医療費・お薬代の補助といった支援は、従業員の経済的負担の軽減と生産性維持の両面から有効な取り組みといえるでしょう」と総括している。