１２日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３１８．８１ポイント（１．２３％）安の２５５７９．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６３．０５ポイント（０．７２％）安の８６４１．４７ポイントと続落した。売買代金は１３１０億３３０万香港ドルに縮小している（１１日前場は１４７４億９１２０万香港ドル）。

前日の軟調地合いを継ぐ流れ。米国・イスラエルとイランの戦争長期化で、原油高騰が続くと懸念されている。イラン「イスラム革命防衛隊」の報道官は１１日、継続的な報復攻撃を示唆し、原油価格が２００米ドル（１バレル）を突破すると警告した。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１１日、加盟国３２カ国による過去最大規模の備蓄石油放出で合意したものの、１１日のＮＹ商品取引所ではＷＴＩ原油先物が４．６％高の８７．２５米ドルと反発。日本時間１２日の時間外取引では、一時９５米ドル台を付けている。金融市場の混乱やインフレ高進も警戒された。

ただ、下値は限定的。中国経済対策の期待感が支えだ。５日に開幕した全国人民代表大会（全人代、国会に相当）は８日間の日程を終え、きょう１２日午後に閉幕式が開催される。今年からスタートする第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）を巡り、重要政策の採決・承認が行われる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．５％安、中国ミネラルウォーター最大手の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が５．４％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が５．２％安と下げが目立った。

セクター別では、香港不動産が安い。九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が４．６％、信和置業（８３／ＨＫ）が４．１％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が３．５％、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が３．３％ずつ下落した。香港不動産は域内金利が米金融政策の影響を受けるため、米インフレ懸念で米利下げ期待が後退したことを嫌気している。昨夜の米１０年債利回りは、約１カ月ぶりの高水準を付けた。

医薬セクターも急落。石薬集団のほか、長風薬業（２６５２／ＨＫ）が９．７％安、勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が６．９％安、永泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）が５．７％安で前場取引を終えた。

中国の保険セクターもさえない。中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が２．４％安、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が２．３％安、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が２．２％安、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が２．１％安と値を下げた。

半面、石油・石炭セクターは高い。中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．４％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．４％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が５．９％、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が３．１％ずつ上昇した。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６４％安の４１０６．９６ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。宇宙・軍需産業、インフラ建設、空運、医薬、素材、自動車、消費関連、不動産、金融なども売られた。半面、エネルギーは高い。公益、海運も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）