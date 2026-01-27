離婚の話し合いがこじれる原因にはどんなものがあるのか。離婚や男女問題に詳しい弁護士の堀井亜生さんは「最近の20代、30代の離婚では、両者の話し合いに親が介入してくることは珍しくない。そのために、本来であればそこまで揉めずにすむ離婚がこじれ、当人たちが納得のいく着地ができなくなることもある」という――。※本原稿で挙げる事例は、実際にあった事例を守秘義務とプライバシーに配慮して修正したものです。写真＝iSto