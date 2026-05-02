井上が頂上決戦を制した(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext満員の東京ドームに歓声が響いた。5月2日、ボクシングの世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）が、4団体のベルトを懸けて、世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦。ともに32戦無敗という傑物同士の対戦は、判定勝ちで井上に凱歌が上がった。【画像】世界興奮！井上尚弥vs中谷潤人が繰り広げた珠玉の攻防を厳選ショットで見る序盤は、互いに様子を見