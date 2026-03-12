『ぽこ あ ポケモン』発売4日間で世界販売本数220万本突破 ポケモンの新作街作りゲーム
任天堂は12日、5日に発売された『ポケモン』の新作街作りゲーム『ぽこあポケモン』（ぽこポケ Nintendo Switch 2）が、発売後4日間で世界累計販売本数が220万本（うち国内販売本数100万本）を突破したことを発売した。
【画像】このポケモンも出るの！？街作りゲーム『ぽこポケ』場面カット
『ぽこ あ ポケモン』は、株式会社ポケモン、株式会社ゲームフリーク、株式会社コーエーテクモゲームスが共同で企画および開発を行った『ポケモン』初のスローライフ・サンドボックスゲーム。
何もなかった街を、ポケモンたちと協力して豊かにしていき、のんびり流れる時間の中で、自分だけのすてきなな街を自由に作ることができる。
主人公は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモン。木や石などを材料にして道具を作り、きのみを集めてポケモンたちと分け合いながら、住みやすい場所を作っていく。ゲーム内の時間は現実の世界に連動しており、天候の変化やそこに暮らすさまざまなポケモンたちとの生活を楽しめる。
【画像】このポケモンも出るの！？街作りゲーム『ぽこポケ』場面カット
『ぽこ あ ポケモン』は、株式会社ポケモン、株式会社ゲームフリーク、株式会社コーエーテクモゲームスが共同で企画および開発を行った『ポケモン』初のスローライフ・サンドボックスゲーム。
何もなかった街を、ポケモンたちと協力して豊かにしていき、のんびり流れる時間の中で、自分だけのすてきなな街を自由に作ることができる。
主人公は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモン。木や石などを材料にして道具を作り、きのみを集めてポケモンたちと分け合いながら、住みやすい場所を作っていく。ゲーム内の時間は現実の世界に連動しており、天候の変化やそこに暮らすさまざまなポケモンたちとの生活を楽しめる。