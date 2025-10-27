ミスド×ポケモン、今年は「タマゲた！」 もふもふピカチュウやモンスターボールそっくりドーナツ、限定グッズも！ミスタードーナツとポケモンのコラボが今年もやってきます！ 8年目となる今年は『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』として、11月5日（水）からスタートです！ 今年のピカチュウは「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」。さらに、モンスターボールそっくりな「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」や「ザクザク