特別な「クラウンエステート THE 70th」とは？

トヨタの高級乗用車「クラウン」。もしかしたら日本で一番知られている車名ではないでしょうか。そのクラウンの最新モデルのひとつである「クラウンエステート」に70周年記念の特別仕様車「THE 70th」が設定され、2025年11月20日より販売が開始されています。



いったいどのようなクルマなのでしょうか。

初代クラウンが登場したのは1955年。開発から設計に至るまで日本で行われた初のモデルであるとともに、国産車の最高ランクに位置する高級車として長らく販売されてきました。

そんなクラウンは2025年、16代目の現行型で生誕70周年を迎えることになり、特別仕様車が設定されました。

最新の16代目では、「クラウンクロスオーバー」「クラウンスポーツ」「クラウンセダン」、そしてクラウンエステートと計4タイプのバリエーションを持っており、各ボディタイプに70周年記念の特別仕様車が設定されています。

その70周年記念の最後を締めくくるように登場したのが、クラウンエステートの特別仕様車でした。

ベースとなったクラウンエステートは、クラウンらしい上質さに、従来から設定していた実用的なステーションワゴンの流れとSUVのスタイリングを融合させた、新たな5人乗り大型SUVです。

同車には、システム最高306馬力を発揮する2.5リッターガソリンPHEV（プラグインハイブリッド）モデルの「RS」と、同243馬力を発揮する2.5リッターガソリンHEV（ハイブリッド）モデルの「Z」の2グレードが設定されており、特別仕様車もこの2グレードをベースとしています。

燃費はHEVモデルが20.3km／L、PHEVモデルが20.0km／L（WLTCモード）となっています。

ボディサイズは全長4930mm×全幅1880mm×全高1625mm、ホイールベース2850mmです。

エクステリアには、専用の外装色として「世界に誇る日本のクラウン」を表し、日本の風景との調和を表現したバイトーンのボディカラー「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」と「プレシャスメタル×ブラック」をメーカーオプション設定。

ピラーより上部がプレシャルメタルとなる2トーンで、最高級乗用車らしい存在感のある塗り分けとなっています。

ボディサイドでは、足元にマットブラック塗装の21インチアルミホイールが装備されており、さらに「THE 70th」ロゴが装飾された専用サイドデカールもメーカーオプションで設定。ほかのクラウンとの違いを明確化するアイテムです。

インテリアには特別な光沢感のあるブラック「ブラックラスター」が設定され、シフトノブやインストルメントパネル、マニュアルケースや専用キー、プロジェクションカーテシイルミに「THE 70th」の専用ロゴがあしらわれ、所有欲を満たすものとなっています。

さらにPHEVの「RS THE 70th」では、レッドステッチ付きの本革スポーツシートやディンプル（滑り止め）加工の本革巻き3本スポークステアリングホイール、アルミペダルなどを装備。PHEVのハイパフォーマンスを味わえるスポーティさが引き立ちます。

販売価格（消費税込）は、エステートZ THE 70thが642万円、エステート RS THE 70thが820万円です。

通常モデルよりも10万円ほど高くなりますが、クラウン生誕70周年を記念する特別仕様車らしく、専用装備によって細かな部分にまでこだわりを感じられます。

世界に誇る日本のクラウンらしく、高級感と品の良さを感じられる1台に仕上がっており、これまでのクラウンの歩みを祝う、大切なモデルとなっています。