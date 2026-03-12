UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 パリ・サンジェルマンとチェルシーの第1戦が、3月12日05:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのジョアン・ネベス（MF）のアシストからブラッドリー・バルコラ（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

しかし、28分チェルシーが同点に追いつく。エンソ・フェルナンデス（MF）のアシストからマロ・ギュスト（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、40分パリ・サンジェルマンが逆転。デジレ・ドゥエ（FW）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分チェルシーのペドロ・ネト（FW）のアシストからエンソ・フェルナンデス（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

62分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。デジレ・ドゥエ（FW）からクビチャ・クワラツヘリア（FW）に交代した。

69分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ウスマヌ・デンベレ（FW）から李 剛仁（MF）に交代した。

74分パリ・サンジェルマンが逆転。クビチャ・クワラツヘリア（FW）のアシストからビティーニャ（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

78分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。ブラッドリー・バルコラ（FW）、ウォーレン・ザイールエメリ（MF）に代わりセニー・マユル（MF）、リュカ・エルナンデス（DF）がピッチに入る。

83分、チェルシーは同時に2人を交代。ジョアン・ペドロ（FW）、コール・パーマー（MF）に代わりリアム・デラップ（FW）、ロメオ・ラビア（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分パリ・サンジェルマンに貴重な追加点が入る。ウィリアム・パチョ（DF）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

88分、チェルシーが選手交代を行う。マロ・ギュスト（DF）からアレハンドロ・ガルナチョ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分パリ・サンジェルマンが追加点。アシュラフ・ハキミ（DF）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールで5-2。3点差となる。

そのまま試合終了。パリ・サンジェルマンが5-2で勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは88分にクビチャ・クワラツヘリア（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-12 07:20:23 更新