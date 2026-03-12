お笑い芸人のやす子（27）といえば、芸能活動の傍ら予備自衛官を務めていることで知られているが、そんな本人の「招集訓練」が話題を集めている。

3月8日にXで翌日放送の「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）のレギュラー出演について、「予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます」と報告。「（許可を得て投稿しています）」と制服姿も披露する気合の入った投稿に対しては《売れててもちゃんと日本のために働いてくれてるのうれしい》といった絶賛が続々だが、「昨今の自身の伸び悩みを打破するきっかけになりそうです」と語るのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「ここのところ、『毒舌芸』が空回りしていましたからね。直近の例としては、1月12日に日本テレビ系で放送された『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』に審査員として出演した際、出場者に対して『とんでもなくつまんなかったですー、はいー！』と発言して大炎上したことは記憶に新しい。そんな中での今回の招集訓練は本来のキャラを強化するものですから、昨今のスランプから脱することができるのではないでしょうか」

少し前では昨年8月に放送された「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（フジテレビ系）では、犬を取り逃がしたスタッフに対し、「おまえら、バカ3人衆じゃん！」と激しく叱責。やはり、視聴者の不興を買っていた。そんな本人の“キャラ迷子”が解消されるのであれば、国家への貢献との一石二鳥といったところだろうが、「それに加えて話題作りになる可能性もあります」と指摘するのはテレビ番組制作会社ディレクターだ。

「テレビ局と自衛隊の協力が条件になりますが、おととしにX上でやす子さんに暴言を吐いてしまった“仇敵”のフワちゃんが自衛隊に体験入隊し、やす子さんが教官役で出演。フワちゃんを鍛え上げるというドキュメンタリーが実現すれば、大きな話題になるでしょう」

本人たちの和解がなされれば、一石三鳥といったところか。

