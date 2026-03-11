銀次さん、岡島さんが語る東北に残った理由

2011年3月11日に発生した東日本大震災から今年で15年が経った。「東北」を冠に掲げる楽天では、選手や球団スタッフにより、同年から復興に向けた支援や震災を風化させない取り組みを実施。義援金寄付、支援物資の供給、被災地訪問、そして、プレーで東北の人々に元気を与えてきた。

球団一筋で東北のために戦い続けたのが、現役引退後、球団アンバサダーを務める銀次さんと岡島豪郎さんだ。そんな2人に、これまでの15年を振り返ってもらった。後編では楽天が初の日本一に輝いた2013年、そして引退後、東北に残った理由を聞いた。

東北に歓喜の瞬間がやってきたのは、2年後の2013年。5月中旬の交流戦以降好調だった楽天は7月4日に首位タイへ浮上すると、終盤までその座を守り続け、ついに9月26日の西武戦で球団史上初のリーグ優勝を達成。さらに巨人との日本シリーズでは、3勝3敗と第7戦までもつれる激闘を演じ、見事日本一の栄光をつかんだ。

銀次さんは同年、リーグ4位の打率.317、54打点をマーク。日本シリーズではチーム最多タイの5打点を挙げ、優秀選手賞に輝いた。シーズン後半から「1番・右翼」に定着した岡島さんは、打率.323、出塁率.405とリードオフマンとして活躍。日本シリーズ第7戦では、貴重な追加点となる適時二塁打を放っていた。

悲願達成に大きく貢献した2人は「（その瞬間を）思い出しただけでまだ鳥肌が立ちます」と腕をさすった。「うれしかったし、やっと被災地に笑顔を届けられたと思いました。少しでも笑顔になってくれたらうれしいじゃないですか。それができたのはよかったですね」と銀次さんは語った。

優勝パレードで耳にした「おめでとう」ではなく「ありがとう」

岡島さんは、東北のファンからの後押しのおかげで優勝できたと強調する。

「上位で後半戦に入ったら、毎試合ずっと満員になるんですよ。当時2年目の僕にとっては初めての経験でした。スタジアムをいつも埋め尽くして応援してくれるみなさんの後押しがあったからこその優勝だったと思います」

日本一からちょうど3週間後の11月24日には、仙台市内で優勝パレードが実施された。全長約1.5キロの沿道には21万4000人のファンが集結。その大勢のファンからかけられたのは、祝福よりも“感謝”の言葉だった。

「『ありがとう』ってめちゃくちゃ言われました。いろいろな思いを背負って生活していくなかで、東北の人たちにとって楽天イーグルスの優勝がそれだけ大きかったんだなとあらためて思った瞬間でしたね」（岡島さん）

「『ありがとう』って言われたのは本当にうれしかったなぁ……（野球を）やっていてよかったなと思いました」（銀次さん）

その後、選手たちが被災地訪問を続けるなかでも、地元住民から感謝の声が相次いだ。「手を握って『本当にありがとう』って言ってくれるんです。訪問するだけなのにそう言ってもらえて『こちらこそ、ありがとうございます』と思いますよ」と岡島さんは言う。

引退後…楽天“残留”を決めた東北ファンの声

現在も頻繁に東北各地へ足を運ぶという銀次さんも「宿に泊まったり、お土産を買ったり、おいしいものを食べたり。引退してから特に多くなって、そのなかで『来てくれてありがとうね』って言ってもらえるのはうれしいですね」と目を細めた。そして、球団アンバサダーへの就任も、東北のファンの声が決め手となったことを明かした。

「引退するか野球を続けるか、考える期間が1か月くらいありました。その期間も被災地を回りながら、いろいろな方々と会ってお話をしていました。そのなかで『銀ちゃん、やっぱり仙台に残ってよ。出て行かないでよ』と言われることが多かったんです。それもあって、仙台に残る決断をしました。東北にはこれから先も寄り添っていきたいと思っています」

昨シーズン限りで引退した岡島さんもまた、“二足のわらじ”で東北に貢献していく。

「もともとは、大学院に行きたいと思っていたんです。それでも、球団の方から学業と両立できるように仕事内容を調整していただいたので、ぜひ東北のためにということでアンバサダー就任を決めました。

大学院ではトレーニングやスポーツを学びます。将来的には、トップレベルで活躍する東北のアスリートを育てたいと思っています。全国大会の1位から3位を東北勢が独占することを目標にして、しっかりトレーニングの知識をつけたいですね。東北の学生に対して、いろいろな知識や技術を還元していきたいです」

「がんばろう東北」。2011年から掲げられてきたスローガンを胸に、現役生活を全うした2人。引退後も球団アンバサダーに就任し、また異なる角度から東北を熱く盛り上げる。（「パ・リーグインサイト」高橋優奈）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）