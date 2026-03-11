気づいた？ 新型MacBook Pro＆MacBook NeoのUS配列キーボードはアイコンが変わってる！
先週発表され、今日3月11日（水）発売を迎えたMacBookの新モデルたち。
発売されたのは、M5 Pro/M5 Max搭載のMacBook ProにApple（アップル）初のバジェットモデルとなるMacBook Neoです。
発売日の今日、端末が手元に届いている人、気がつきました？ 特に過去にUS配列キーボードのMacBookを使ったことがある人、気づきました？
キーボードのキーのアイコンデザインが一部変わっていることに！
アイコンデザインが変わってる！
リターンキー、シフトキー、タブキー、デリートキー、キャップスロックキーが、「return」「shift」などの文字表記からアイコンに変わってるんです。
キーボードのキーの位置って指が覚えているので、表記デザインは言われないと気づかないかもしれませんね。それに日本語配列のキーボードは以前からこの表記を採用しているモデルもあるため、なかなか気づきにくい変化だと思います。
…いや、別にただそれだけのことですけどね。Appleがキーボードのキー表示デザインを変えたのは、M4 MacBook Airのアレ以来でしょうか。
Source: via MacRumors
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - シルバー
110,162円
Amazonで見るPR