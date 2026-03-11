Image: ギズモード・ジャパン

先週発表され、今日3月11日（水）発売を迎えたMacBookの新モデルたち。

発売されたのは、M5 Pro/M5 Max搭載のMacBook ProにApple（アップル）初のバジェットモデルとなるMacBook Neoです。

発売日の今日、端末が手元に届いている人、気がつきました？ 特に過去にUS配列キーボードのMacBookを使ったことがある人、気づきました？

キーボードのキーのアイコンデザインが一部変わっていることに！

アイコンデザインが変わってる！

リターンキー、シフトキー、タブキー、デリートキー、キャップスロックキーが、「return」「shift」などの文字表記からアイコンに変わってるんです。

キーボードのキーの位置って指が覚えているので、表記デザインは言われないと気づかないかもしれませんね。それに日本語配列のキーボードは以前からこの表記を採用しているモデルもあるため、なかなか気づきにくい変化だと思います。

…いや、別にただそれだけのことですけどね。Appleがキーボードのキー表示デザインを変えたのは、M4 MacBook Airのアレ以来でしょうか。

Source: via MacRumors