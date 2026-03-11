『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』が本日よりプレミアム配信開始！

ブラムハウス・プロダクションズによる大ヒットホラー映画の待望の続編『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』のプレミアム配信（セル配信およびレンタル配信）が、2026年3月11日（水）より開始される。

前作を超える恐怖！ 外界へと広がる悪夢

本作は、『M3GAN／ミーガン』や『パージ』シリーズで知られる“恐怖の工場”ブラムハウス・プロダクションズが製作を担当。前作に引き続き、エマ・タミ監督と脚本家のスコット・カーソンが再びタッグを組み、よりダークで恐ろしい世界を届ける。

物語の舞台は、ピザレストラン「フレディ・ファズベアーズ」で起きた悪夢から一年後。元警備員マイクの妹アビーが、マスコット（アニマトロニクス）の仲間であるフレディ、ボニー、チカ、フォクシーを探すためにこっそり家を抜け出すことで、衝撃的な新たな恐怖の章が始まる。恐ろしい出来事が次々と巻き起こるなか、フレディの本当の起源にまつわる暗い秘密が明かされ、何十年もの間隠されていた忘れ去られた恐怖が解き放たれる。

本作ではピザレストランの枠を超え、悪夢が外界へと拡大。新たな恐ろしくも可愛らしいアニマトロニクスたちが人間と機械の境界を越え、恐怖を拡大するとともに謎をさらに深めていく。

豪華スタッフ＆キャストが再集結

キャストには、ジョシュ・ハッチャーソン（『ハンガー・ゲーム』シリーズ）、エリザベス・レイル（『YOU ー君がすべてー』）、マシュー・リラード（『スクービー・ドゥー』シリーズ）、パイパー・ルビオなど前作の顔ぶれが集結。

さらに新キャラクターとして、マッケナ・グレイス（『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』）、スキート・ウーリッチ（『スクリーム』）、ウェイン・ナイト（『ジュラシック・パーク』）、テオ・ブリオネス（『ウインド・リバー』）が加わり、物語に新たな風を吹き込む。また、メーガン・フォックス（『トランスフォーマー』）、マシュー”MatPat”パトリック、ケレン・ゴフが声を担当する新たなアニマトロニクスも登場し、前作の良さを残しつつもパワーアップした続編となっている。

全米ナンバーワンの大ヒットを記録

本作は全米公開初週末において、メガヒット作『ズートピア2』などの強豪作を抑え、前作に続いて全米ナンバーワンの特大ヒットスタートを飾った。口コミサイト「Rotten Tomatoes」では、観客の評価を表すポップコーンメーターで公開初週に88パーセントという高評価を獲得。現在も84パーセントという高い支持を受けており、かなりの注目を浴びている。

『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』は2026年3月11日（水）よりプレミアム配信開始。前作の配信情報はこちら。（海外ドラマNAVI）

