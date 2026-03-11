『洋服を着せたほうがいい犬種』５選

「犬に服は必要ない」と言う人もいますが、犬種によっては状況に応じて洋服を着せたほうがいい犬種も存在します。ここでは、『洋服を着せたほうがいい犬種』とその理由を解説します。

1.イタリアングレーハウンド

イタリアングレーハウンドは、非常に短毛で細身な見た目が特徴的な犬種です。体脂肪も他の犬より少ない犬種なので、冬は寒さが直接体に影響を与え、体調を崩してしまいます。

冬に服を着せずに散歩させてしまうと、低体温症になり、震えが止まらなくなったり、元気や食欲がなくなる恐れもあるので、冬場の散歩時には必ず保温性の高い服を着せましょう。

2.チワワ

チワワは世界最小の犬種と言われています。そんなチワワは、その体の小ささから体温調節が他の犬よりも苦手な傾向があり、特に寒い時期は体が冷え切ってしまうので注意が必要です。

寒さによる体調不良を防ぐためにも、服を着せて防寒対策することが求められます。保温性の高い服を選び、健康を守りましょう。

3.ミニチュアピンシャー

ミニチュアピンシャーもイタリアングレーハウンドと同様、非常に短毛で細身、そして皮下脂肪が少ない犬種です。

そのため、寒さに非常に弱く、散歩するために屋外へ出るときは、必ず保温性の高いダウンやフリースなどの防寒着が必要です。犬によっては、服を着せなければ寒さで動けなくなってしまう犬もいます。

4.フレンチブルドッグ

フレンチブルドッグは、短毛犬種というだけでなく、体温調節が苦手なことや皮膚が弱い点などから、服が必要な犬種に該当します。

寒さだけでなく暑さにも弱いので、濡らして体感温度を下げる服などを着せて散歩させることが推奨されています。また、アレルギーや乾燥、紫外線による影響で皮膚炎を発症することもあるので、屋外に出るときは季節に限らず服を着せてあげましょう。

5.ヨークシャーテリア

ヨークシャーテリアは体が小さく、シングルコート犬種なので、犬の中でも非常に寒がりな犬種です。このようにシングルコート犬種の小型犬は、寒さに弱く、体調を崩しやすいので、冬場の散歩時には防寒用の服を着せてあげましょう。

他にも以下のような犬種がシングルコート犬種に該当します。

服が必要なワンコの共通点

トイプードル マルチーズ パピヨン シーズー

洋服を着せたほうがいい犬種の一例をご紹介してきました。服が必要なワンコにはどのような共通点があるかお気づきですか。

シングルコート犬種 暑い地域原産の犬種 皮膚が弱い犬種 細身で体脂肪が少ない犬種 体が小さく体温調節が苦手な犬種

以上の特徴を持つ犬種は、状況に応じて服を着せてあげることが推奨されています。他にも皮膚炎を発症している犬種や、術後の犬種は、皮膚をかきむしらないように術後服を着せるように獣医師から指示されることも多いでしょう。

該当する犬種を飼っているご家庭はもちろん、愛犬が手術を控えているご家庭も愛犬に適した

服を用意しておきましょう。

まとめ

いかがでしたか。洋服を着せたほうがいい犬種には、1～2着、適した効果を持つ服を用意してあげましょう。また、手術を受ける犬種も術後服が必要になるので、予定がある場合は術後服を準備してください。

(獣医師監修：寺脇寛子)