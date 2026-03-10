「シピシピ」ツヤ肌下地登場　ティントの限定色や「＆be」とのコラボセットも

美容クリエイターのふくれながプロデュースするメイクアップブランド「シピシピ（CipiCipi）」が、光を仕込むツヤ肌下地「シピシピ フィルムモイストベース」（1430円）を3月30日に発売する。併せて、人気アイテム「シピシピ デューイフィルムティント R」から限定新色「102 さくらクリーム」（限定新1色 1430円）を展開。加えて、「アンドビー（＆be）」との限定コラボレーションセット「シピシピ フォットスキンクッション R ＆be ブラックスポンジセット」（全2色 3080円）も登場する。公式オンラインストア、ロフト、プラザ、ハンズ、アットコスメストアなどで取り扱う。

シピシピ フィルムモイストベースは、2年以上の開発期間をかけ、保湿感のあるテクスチャー・毛穴カバー力・崩れにくさといった、ふくれなが下地に求めるこだわりを詰め込んだアイテム。みずみずしいテクスチャーで肌にうるおいを与えながらも、気になる毛穴や肌の凹凸、くすみをカバーする。汗や水に強くメイクが崩れにくい処方で、メイクしたての美しい仕上がりをキープし、ナチュラルに毛穴をぼかした均一な肌へと導く。さらに、数量限定でふわふわねこカバーが付いたセット（限定品、1540円）も登場する。

シピシピ デューイフィルムティント Rは、軽いつけ心地の高粘度オイルが密着感を高め、あざやかなカラーが徐々に溶け込むようになじみ、色持ちを長時間キープするアイテム。限定新色の102 さくらクリームは、ひと塗りで春らしい雰囲気を表現する、ピンクメイクにぴったりな明るめのさくらカラー。単色使いはもちろん、定番色の「01 ベリーロリポッチュ」や「05 チェリーミルクラテ」の濃い色を唇の中央にだけ塗ると、簡単に綺麗なグラデーションが叶い、立体感のある唇を演出する。

アンドビーとのコラボは、ふくれなも愛用していてメイクには欠かせないというアンドビーの人気アイテム「＆be ブラックスポンジ」と、ハイカバーながらも厚塗り感のないナチュラルな仕上がりの「シピシピ フィットスキンクッション R」をセットにした。＆beのスポンジは、ヒアルロン酸配合でなめらかな肌あたりが特徴。シピシピのファンデは、肌にぴたりと密着して崩にくく、メイク仕立ての美しい肌をキープする。白浮きせずに自然とトーンアップするライトベージュカラー「01」と、肌悩みをしっかり隠すナチュラルベージュカラー「02」を揃える。

