【ヨッシーとフカシギの図鑑】 5月21日 発売予定 価格： 7,980円（パッケージ版） 6,980円（ダウンロード版）

任天堂は、Nintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」を5月21日に発売する。価格はパッケージ版が7,980円で、ダウンロード版が6,980円。

本作は2025年9月に実施された配信番組「Nintendo Direct」にて告知された新作タイトル。「スーパーマリオ」シリーズよりヨッシーを主役としたアクションゲームとなる。今回公開された映像ではしゃべる図鑑「フカシギ」の存在や、ヨッシーがステージを探索する様子が公開。島には不思議な生き物が多数生息しており、これらの生き物が生み出すギミックを駆使して探索を進めるゲームプレイが確認できる。

図鑑を埋めていく要素も存在し、特徴的なビジュアルもポイントの「スーパーマリオブラザーズ40周年」記念作品の1つとなる。今回は発売日に加え価格情報も公表された。

【ヨッシーとフカシギの図鑑 調査の様子をご紹介】

