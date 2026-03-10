Official髭男dism、TVアニメ『ダーウィン事変』の映像を使用したOP主題歌「Make Me Wonder」の特別コラボMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Official髭男dismが、TVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌に起用されている最新曲「Make Me Wonder」とTVアニメ『ダーウィン事変』による特別コラボMVを公開した。

■チャーリー、ルーシーそれぞれの視点でこれまでの物語を振り返る

ブラウン管テレビに流れるアニメ映像からはじまる本映像は、「Make Me Wonder」の歌詞に重ねながら、アニメに登場するチャーリー、ルーシーそれぞれの視点でこれまでの物語を振り返ることができる。

クライマックスに向けて加速するTVアニメ『ダーウィン事変』と合わせて、ぜひ繰り返し楽しもう。

「Make Me Wonder」は、MVも公開中。目まぐるしく映し出される全面LEDのボックスのなかで繰り広げられるメンバー4名の演奏シーンを中心に構成されたこちらの作品も必見だ。

なおヒゲダンは、4月から新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を開催する。詳細はオフィシャルサイトで。

