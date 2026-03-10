東海オンエア・しばゆーの元妻・あやなん、近況を報告「なんとなく毒が全部抜けたような気持ち」
YouTuberのあやなんさんは3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。明るい出来事があったことを示唆しました。
【投稿】あやなんの近況
コメントでは、「あやなんが幸せになれますように」「きっと未来は明るいよ。あやなんが幸せになりますように。願ってます」「また気が向いたら会える機会を作って欲しいです！！あなたをだいすきなひとはたくさんいるんだよ〜」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「あやなんが幸せになりますように」あやなんさんは「この三月で今までの自分を卒業して気持ちの良い自分に生まれ変ろう〜と思えた今日だった」と報告。「なんとなく毒が全部抜けたような気持ち」になったようです。「これからも素敵な縁に恵まれますように」と、前向きな言葉をつづっています。
過去にはさまざまな騒動が東海オンエアのしばゆーさんの元妻で、“セカンドパートナー”の存在を明かし騒動が巻き起こったこともあったあやなんさん。今回の投稿では、すっきりとした気持ちになったことを明かしているため、今後は良い方向へと歩んでいけるのでしょうか。温かく見守りたいですね。
