この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「税金なのに非公開。NHKが大リーグの放映権料を隠す意味とは？」を公開した。元テレビ局員の視点から、NHKが長年にわたりメジャーリーグ（MLB）の中継に巨額の資金を投じている背景を解説し、公共放送のあり方に疑問を呈した。

動画で下矢氏は、NHKがMLB中継に力を入れるようになった背景として、1980年代後半のBS放送開始を挙げた。当時は受信料を追加で徴収するBS放送の普及率が低く、「BS普及のためのエンジン」として目玉コンテンツが必要だったと指摘。事実、1990年には「3.6%」だったBS放送の契約率が、2025年末の時点では「51.4%」に達しているというデータを示しつつ、MLBがBS普及に大きく貢献したと説明した。

さらに、実務的な理由として「編成的に相当ありがたい」とテレビ局側の事情を明かす。MLBの中継は毎日3〜4時間の放送枠を確実に埋められる上、現地の映像を使用するため「金はかかるけど手間はかからない」と解説した。

一方で、非公開とされている放映権料について、過去の報道や昨今の円安事情を踏まえ「どう考えても200〜300億円は軽く超えている」と推測。その上で、NHKが「公共放送」であることに触れ、「日本のスポーツや日本のコンテンツ産業の発展に貢献するような使い方をしてくれよ」と語気を強めた。何百億円もの資金がアメリカに渡る一方で、日本のプロ野球や映像制作業界が潤っていない現状を問題視した。

最後には、民間企業とは異なる公共放送の役割として、「民放やNetflixがやらないこと、やれないことに大金を費やしてほしい」と提言し、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:31

メジャーリーグ放送の歴史とNHK
03:24

NHKがメジャーリーグを中継する理由「鍵はBS」
04:53

毎日3〜4時間が埋まる「編成的に相当ありがたい」
06:40

放映権料は非公開。数百億円単位の可能性も
09:42

公共放送の役割とは？日本のスポーツや映像業界への貢献を提言

チャンネル情報

下矢一良の正直メディア

元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
