9回の代打で二ゴロも全力疾走せず、ベンチで監督と衝突

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールAは9日、プエルトリコのヒラム・ビソーン・スタジアムで行われ、パナマ代表はコロンビア代表に3-4で敗れた。この試合でパナマの1次ラウンド敗退が決まったが、試合の最終盤に選手が監督に激高するまさかの“内紛”が勃発。米メディアがその詳細を伝えており、波紋を呼んでいる。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」によると、内紛の当事者となったのはパナマ代表のジョナサン・アラウス内野手とホセ・マヨルガ監督だ。同メディアは「パナマ代表のジョナサン・アラウスは月曜日、ダグアウトでホセ・マヨルガ監督に向かって怒鳴った後、コーチングスタッフによって身体を押さえられる事態となった」と衝撃的な出来事を報道した。

パナマが1点ビハインドで迎えた9回の攻撃。先頭打者の代打で出場したアラウスだったが、二ゴロに倒れた際に一塁へ向けて途中までしか走らなかった。そのままベンチへ戻ると、最前列に立っていたマヨルガ監督と交差した際に何かを叫んで激しく衝突。周囲のコーチ陣に引き離されるという異様な光景が広がっていた。

同メディアは、アラウスが今大会でわずか1試合の先発出場にとどまり、5打数しか機会を与えられていなかったことに言及。出番の少なさに対する鬱憤が、チームの敗退危機という極限の状況下で爆発してしまったようだ。結局チームはこのまま敗れ、1次ラウンドで姿を消すことになった。

国を背負う大舞台での怠慢プレーと指揮官への反抗的な態度に、SNS上のファンからは厳しい声が相次いだ。「全力疾走せず、酷い態度だ」「怠慢だ。自制心ゼロ。だから先発できなかったんだ」「努力していれば、出場機会をもっともらえるかもしれないね」と辛辣なコメントが殺到。さらに「おそらく、パナマ代表における彼の将来にとって良くないね」「だから彼はMLBで仕事がもはやないのかもしれない」「恥ずかしい」「情熱ってのを見たいんだよ」と呆れる声が多く寄せられていた。（Full-Count編集部）