今日10日、東京都内では雪の降っている所があり、土や芝生の上に積もっている所があります。昼過ぎにかけて雪の降る所が多く、車や人通りの少ない道路には、うっすら雪が積もる可能性があります。足元が滑りやすくなっていますので、転ばないよう、お気をつけください。

東京都内で雪 白くなっている所も

今日10日は、上空に寒気を伴った気圧の谷が関東地方を通過しています。

東京都内では雨が降り始めてからだんだん気温が下がり、朝7時前後からは練馬区や板橋区など23区でも雪に変わりました。次第に大粒の雪となり、土や芝生の上、車の上などにうっすらと雪の積もっている所があります。





午前11時現在、練馬区など23区西部では雪が弱まってきましたが、東部を中心にフワフワと大粒の雪が降っています。

昼過ぎにかけて雪 うっすら積雪に注意

東京都内では昼過ぎにかけて東部を中心に雪の降る所が多いでしょう。



10日12時から11日12時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

東京23区 1センチ

多摩北部 1センチ

多摩南部 1センチ

多摩西部 1センチ

となっています。



23区で交通量の多い道路に雪が積もる可能性は低いものの、車通りや人通りの少ない道路には、うっすら積もることが考えられます。念のため雪による交通障害や路面の凍結に注意が必要です。また、足元が滑りやすくなっていますので、お出かけの際は転ばないよう、お気をつけください。