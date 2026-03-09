たくさん入るのに軽い！通勤、通学、休日まで活躍する軽量タウンリュック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約550gの軽量設計ながら、容量は約19Lと豊富な収納力を兼ね備えたタウンリュック「200-BAGBP037BK」を発売した。
■軽さ550g。毎日持ち歩きたくなる快適リュック
ペットボトル約1本分の軽さとなる550gを実現した軽量タウンリュック。日常の荷物に加えてバッグ自体が重いと感じるストレスを軽減し、通勤・通学や外出も快適に持ち歩くことができる。軽さと使いやすさのバランスを追求し、「気軽に使える毎日のバッグ」として活躍する設計に仕上げた。
■シンプルデザインでどんなスタイルにもフィット
ブラックを基調としたシンプルなカジュアルデザインで、ビジネスカジュアルから休日のコーディネートまで幅広くマッチする。さらに、表面生地にはタックデザインを採用。生地に折りを加えることで立体感のある表情を生み、シンプルながらもさりげない個性を演出する。
■容量約19L。日常使いに十分な収納力
容量は約19Lで、日常に必要な荷物をしっかり収納できる。メイン収納部はA4サイズも余裕で入る設計で、書類やノート、ガジェット類などをまとめて持ち運び可能。通勤・通学だけでなく、ちょっとしたお出かけやショッピングなど、さまざまなシーンで活躍する。
■荷物をすっきり整理できる8ポケット設計
バッグ内部と外側には。使いやすさを考えた合計8つのポケットを配置。フロントポケットは頻繁に取り出す小物の収納に便利で、背面ポケットは背負ったままアクセス可能。さらに、両サイドにはペットボトルや折りたたみ傘を収納できるポケットを搭載し、伸縮コードでしっかり固定できる。
■PC収納＆撥水生地で安心の使い心地
クッション入りのPCポケットを備え、最大14型までのノートPCを安全に持ち運ぶことができる。また、雨の日でも安心して使える撥水生地を採用。厚みのある耐久性の高い素材により、日常使いにも安心だ。さらに、メッシュ素材の高クッションベルトが肩への負担を軽減し、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現する。
■商品詳細
■約550gの軽量設計ながら、容量は約19Lと豊富な収納力を兼ね備えたタウンリュック「200-BAGBP037BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■軽さ550g。毎日持ち歩きたくなる快適リュック
ペットボトル約1本分の軽さとなる550gを実現した軽量タウンリュック。日常の荷物に加えてバッグ自体が重いと感じるストレスを軽減し、通勤・通学や外出も快適に持ち歩くことができる。軽さと使いやすさのバランスを追求し、「気軽に使える毎日のバッグ」として活躍する設計に仕上げた。
■シンプルデザインでどんなスタイルにもフィット
ブラックを基調としたシンプルなカジュアルデザインで、ビジネスカジュアルから休日のコーディネートまで幅広くマッチする。さらに、表面生地にはタックデザインを採用。生地に折りを加えることで立体感のある表情を生み、シンプルながらもさりげない個性を演出する。
■容量約19L。日常使いに十分な収納力
容量は約19Lで、日常に必要な荷物をしっかり収納できる。メイン収納部はA4サイズも余裕で入る設計で、書類やノート、ガジェット類などをまとめて持ち運び可能。通勤・通学だけでなく、ちょっとしたお出かけやショッピングなど、さまざまなシーンで活躍する。
■荷物をすっきり整理できる8ポケット設計
バッグ内部と外側には。使いやすさを考えた合計8つのポケットを配置。フロントポケットは頻繁に取り出す小物の収納に便利で、背面ポケットは背負ったままアクセス可能。さらに、両サイドにはペットボトルや折りたたみ傘を収納できるポケットを搭載し、伸縮コードでしっかり固定できる。
■PC収納＆撥水生地で安心の使い心地
クッション入りのPCポケットを備え、最大14型までのノートPCを安全に持ち運ぶことができる。また、雨の日でも安心して使える撥水生地を採用。厚みのある耐久性の高い素材により、日常使いにも安心だ。さらに、メッシュ素材の高クッションベルトが肩への負担を軽減し、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現する。
■商品詳細
■約550gの軽量設計ながら、容量は約19Lと豊富な収納力を兼ね備えたタウンリュック「200-BAGBP037BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」